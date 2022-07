Salvò 33 bambini dall'incendio all'Aurelio: il giovane eroe premiato dal Municipio 13. Con lui parte "rEstate in tredicesimo"

di Lorena Loiacono

Ha soccorso 33 bambini, portandoli al sicuro dalle fiamme che il 27 giugno scorso hanno avvolto in un rogo spaventoso l’area di via Bosco Marengo in zona Aurelia.

Per questo il quartiere ha deciso di premiarlo, con un riconoscimento al grande coraggio che ha dimostrato: Matteo Iacobacci infatti, appena 21enne, in quell’incendio è intervenuto per soccorrere i 33 bambini con cui lavora presso il Centro estivo dello Sporting club Le Palme. Ha visto il pericolo e si è attivato subito per portarli via, lui che proprio pochi giorni prima non aveva passato il concorso per entrare nei vigili del fuoco.

Ma il suo coraggio non ha bisogno di punteggi, lo ha già dimostrato: per questo ha ricevuto una targa, dalle mani del consigliere Marco Giovagnorio e dalla consigliera Isabel Giorgi, di Fratelli d’Italia nel municipio 13.

IL PREMIO, DURANTE LA KERMESSE "R-ESTATE IN TREDICESIMO"

La premiazione si è svolta nell’ambito della rassegna culturale “rEstate in tredicesimo” promossa dal Municipio Roma 13 per offrire intrattenimento ed eventi culturali a chi si troverà a trascorrere l'estate in città ed ai turisti che visiteranno le zone del Municipio.

ESTATE ROMANA TRA STRUMENTI A FIATO E ORCHESTRA

La prima serata, che si è svolta presso l'anfiteatro del centro commerciale Aura vicino alla chiesa San Giuseppe Cottolengo, ha visto riempire le scalinate per ascoltare una versione narrata di "Pierino e il lupo"

Composizione di Sergej Prokof’ev. Ensemble Rossellini ha eseguito una trascrizione per strumenti a fiato e percussioni e voce narrante della famosa favola sinfonica scritta per orchestra e voce narrante.

La serata è stata presentata dal presidente dell’associazione “Io Amo Roma” Enrico Santini e dalla musicologa Sara Navarro Lalanda.

L’associazione “Io Amo Roma”, che ha organizzato l’evento, da anni si occupa di promuovere iniziative culturali nella città di Roma ed organizzerà, come prossimo appuntamento, il concerto “Ottoni all’opera” eseguito dal quintetto di ottoni del Teatro dell’Opera, sabato 17 settembre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA