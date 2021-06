Matteo Salvini, relax con compagna e figlia a Ostia: «Ma quale Ibiza o Costa Azzurra...»

Matteo Salvini con la compagna Francesca Verdini e la figlia. Relax in spiaggia a Ostia, il tutto rigorosamente postato sui social con la faccia sorridente e rilassata. Il leader della Lega ha scelto il litorale romano e lo stabilimento V Lounge Beach per trascorrere la domenica di relax a due passi da Roma. Da poco ha postato sui social una foto che lo ritrae in t shirt blu con la compagna Francesca e la figlia Mirta.

A corredo del post, Salvini ha scritto: «Ibiza, Mykonos o Costa Azzurra? Noi preferiamo il mare di Ostia. Buona domenica amici». Un post che ha subito ricevuto una pioggia di like dai fan salviniani. Salvini ha mangiato al ristorante dello stabilimento: a fare gli onori di casa, il gestore del V Lounge Stefano Di Marzio.

Da notare che lo stabilimento V Lounge di Ostia è lo stesso scelto da Giorgia Meloni qualche settimana fa per pranzare in spiaggia con la mamma. Insomma, un Salvini che pare inseguire la Meloni anche in riva al mare...

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 16:52

