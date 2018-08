Ponte della Magliana, Salvini conferma: «A Febbraio i vigili del fuoco fecere un'ispezione»

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matteo Salvini conferma: sul ponte della Magliana nel mese di Febbraio i vigili del fuoco fecere un sopralluogo per determinarne la carrabilità. La conferma della notizia, riportata da Leggo , arriva proprio dal vicepremier, ospite di Agorà su Rai Tre: «Su questo ponte mi ero mosso qualche settimana fa. I vigili del fuoco in un sopralluogo fatto a febbraio avevano riscontrato alcune problematiche, uno stato di ammaloramento e poi la struttura competente si è mossa ad aprile. Ora mi farò mandare una relazione». «I vigili del fuoco - ha continuatoSalvini - avevano segnalato alla struttura comunale competente che si è mossa nel mese di aprile, quindi prima di quello che abbiamo vissuto. Ora mi farò mandare una relazione su cosa il Comune ha deciso di fare. Era una delle tante opere a cui avevamo dato un occhio prima che succedesse quello che purtroppo è successo».Ora quindi abbiamo la certezza che effettivamente i vigili del Fuoco fecero un'ispezione sul ponte della Magliana lo scorso febbraio. Così come appare confermata l'esistenza di una relazione di cui però l'opinione pubblica non sa nulla, nonostante l'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Mancini, che infatti oggi insiste: «Il ministro Salvini ha confermato che per il ponte della Magliana c’è effettivamente stata una relazione dei Vigili del Fuoco sullo stato di ammaloramento della struttura, come da me ipotizzato in un’interrogazione del 17 aprile scorso, che sarebbe stata trasmessa al Comune di Roma per i provvedimenti di competenza che sarebbe stata trasmessa al Comune di Roma per i provvedimenti di competenza».