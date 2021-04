Salvini fa gli auguri a Roma, la replica di Virginia Raggi: «Non basta per far dimenticare anni di insulti»

Natale di Roma, Matteo Salvini fa gli auguri alla Capitale ma trova la pronta risposta di Virginia Raggi. Un vero e proprio scontro social a distanza, quello ingaggiato dalla sindaca contro il leader della Lega.

Tutto è iniziato con un post sui social pubblicato da Matteo Salvini. «Buon compleanno Roma! Possa essere anche per la Città Eterna, che tutto il mondo ci invidia, un 2021 di Rinascita» - scrive il leader della Lega - «Seguite l’evento celebrativo organizzato dalla Lega della Capitale, al quale parteciperò anche io».

Buon compleanno Roma!

Possa essere anche per la Città Eterna, che tutto il mondo ci invidia, un 2021 di Rinascita 🇮🇹🎉#natalediroma

P.s. Oggi dalle 17.30 su @LegaSalvini seguite l’evento celebrativo organizzato dalla Lega della Capitale, al quale parteciperò anche io. pic.twitter.com/dhJEMrPh7H — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 21, 2021

Le celebrazioni della Lega a Roma non sono andate giù a Virginia Raggi. La sindaca M5S ha infatti menzionato direttamente Matteo Salvini in un tweet: «Non basta urlare "ao" per far dimenticare anni di insulti e "Roma ladrona". Mentre tu chiacchieri, qui a Roma abbiamo messo conti in ordine, asfaltato strade, comprato bus nuovi. Oggi è il Natale di Roma, prova ad essere serio».

.@matteosalvinimi non basta urlare "ao" per far dimenticare anni di insulti e "Roma ladrona". Mentre tu chiacchieri, qui a Roma abbiamo messo conti in ordine, asfaltato strade, comprato bus nuovi. Oggi è il Natale di Roma, prova ad essere serio. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) April 21, 2021

