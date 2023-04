Salvatore Zaffiro, incidente stradale sulla Collatina: l'ex capitano della nazionale di calcio a 5 è grave

Salvatore Zaffiro, leggenda del calcio a 5 italiano, capitano dell'Italia campione d'Europa nel 2003, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ieri a Roma sulla Collatina. Zaffiro era bordo del suo scooter in via Collatina quando all'incrocio con viale Palmiro Togliatti si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 49 anni. La notizia la riporta il Messaggero.

Omicidio a Sabaudia: ucciso in un vivaio a colpi di fucile, Marco Gianni aveva 31 anni



Salvatore Zaffiro è attualmente ricoverato all'ospedale Umberto I - dove era arrivato in codice rosso - ed è in coma farmacologico. Saranno decisive le prossime ore per capire le condizioni del 53enne ex campione del Futsal.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 23:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA