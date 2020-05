Morto Salvatore Di Maria, lo storico patron del ristorante dei vip "I Due Ladroni"

Lutto nel mondo della ristorazione romana: è morto oggi Salvatore Di Maria, storico patron del ristorante "I Due Ladroni" nel cuore della Capitale, in Piazza Nicosia. Salvatore, o meglio Sasà, rilevò l'attività alla fine degli anni '80 e ne fece un punto di ritrovo per vip e politici. Tappa fissa della movida anni '90, il king dei paparazzi Rino Barillari inserisce "I Due Ladroni" in quello che definisce «il triangolo delle bevute di Roma».

Tanti i vip che hanno varcato le soglie del gusto in piazza Nicosia, da Bruce Willis a Bill Murray passando per Matt Dillon e Vittorio Cecchi Gori. Il ristorante ha fatto anche da sfondo a momenti salienti della storia italiana, come l'arresto di Francesco De Lorenzo durante lo scandalo Tangentopoli: l'ex ministro stava uscendo, in compagnia del nipote, proprio da quel ristorante. Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 12:43

