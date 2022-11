Salta la corrente nel fine settimana, l'asilo resta chiuso: bambini a casa e genitori nel caos

di Lorena Loiacono

Salta la corrente e l’asilo resta chiuso. Così questa mattina i bambini della scuola dell’infanzia di via Monte Massico, nel Municipio 3, a Roma, sono rimasti fuori dalle loro classi.

“Questa scuola ha bisogno di interventi seri - denuncia l’opposizione - le famiglie sono esasperate”.

I disagi

La settimana infatti è iniziata in salita per tutti quei genitori che, senza preavviso, hanno dovuto riportare via i bambini perché l’asilo questa mattina era fuori uso.

“Molti di noi hanno perso un giorno di lavoro - raccontano alcune mamme - chi ha i nonni a disposizione si salva, altrimenti bisogna chiamare la babysitter di corsa o l’ufficio per dire che non vai a lavorare”.

Via il cibo dalla mensa

“Questo è l’ennesimo ”scherzetto” per le famiglie - ha denunciato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio 3, Manuel Bartolomeo - non solo, vogliamo anche capire dove sia finito il cibo che è stato portato via. I congelatori nei locali della cucina sono rimasti spenti e il personale ha portato via i cibi che naturalmente non possono essere più consumati”.

Il blackout è avvenuto durante il fine settimana quindi i frigoriferi potrebbero essere rimasti senza corrente già da venerdì.

Sos edlizia scolastica

“È già la seconda volta in soli 30 giorni - spiega Bartolomeo - che le famiglie subiscono questo tipo di disagio. Tutto ciò è inaccettabile. Il Municipio intervenga per mettere fine a questi assurdi disservizi. Non solo, nel mese di maggio scorso, quindi circa sei mesi fa, abbiamo fatto un sopralluogo con la commissione scuola e ambiente e abbiamo visto che l’edificio scolastico ha bisogno di manutenzione e interventi mirati. La strada vicino all’asilo ha una forte pendenza e ci sono sterpaglie e giochi abbandonati. Quell’area va risistemata quanto prima, altrimenti avremo sempre questi problemi”.

