Il lusso di un sogno. Alessia Lautone stasera protagonista nel salotto di Flaminia Bolzan

Il lusso è per molti un sogno, ma per Louis Vuitton è stato soprattutto il fascino e lo studio di una creazione. La storia di un marchio che abbraccia quella di un uomo, di un cambiamento e dell’evoluzione di un concetto: la moda.

Alessia Lautone è l’autrice del volume edito da Diarkos “Louis Vuitton: il lusso di un sogno”. Una carriera incentrata nel racconto del mondo politico, economico e culturale del Paese degli ultimi 30 anni, attualmente è Direttrice responsabile di LaPresse dove arriva dopo aver lavorato per 18 anni in Adnkronos, di cui sette nel ruolo di Direttore Responsabile.

Sarà ospite questa sera, martedì 31 maggio, nel Salotto di Flaminia Bolzan presso The House of Peroni Nastro Azzurro. La splendida cornice è quella di Palazzo Dama dove verrà presentato il suo libro e non mancheranno spunti di conversazione su tanti temi attuali a partire dal ruolo della figura femminile nel giornalismo e nella società contemporanea.

