Salita al Pincio nel degrado: rifiuti buche e lavori eterni

di Valentina Conti

Ci sono luoghi “iconici” della Capitale d’Italia dove il decoro non può diventare un optional. L’antica passeggiata del Pincio è uno di questi, indubbiamente. E invece l’incuria si è impadronita pure dello storico percorso che conduce ad una delle viste più mozzafiato della città. L’ennesimo biglietto da visita sdrucito dell’Urbe. Addentrandosi su per la Salita del Pincio, che prende il nome per l'appunto dal celebre colle capitolino, si è accolti dal muretto andato in pezzi recintato da una rete di sicurezza alquanto precaria e da un mare di cartoni ripiegati sui marciapiedi o che sbucano da dietro la vegetazione incolta. Si incede tra palme e rami secchi, in diversi punti venuti giù e rimasti in terra, pericolosi per i turisti e i romani che si inerpicano bypassando i teloni dei venditori abusivi di trenini di legno ed altre cianfrusaglie per i più piccoli che ripongono la merce perfino sopra ai capitelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA