Saldi, partenza in sordina: «Colpa della pioggia e della Ztl prolungata»

di Emiliano Pretto

I saldi a Roma partono con un calo del 5-10% delle vendite, complice forse la pioggia, l'influenza che a messo a letto migliaia di persone e probabilmente la coda lunga delle vacanze di Natale fuori città, che si è conclusa solo ieri.

A tre giorni dall'avvio, il 5 gennaio, sembra essere partita al rallentatore la stagione dei saldi nella Capitale. Le feste sono finite e le luminarie sono ancora tutte al loro posto, da via del Corso a via dei Condotti fino a via Cola di Rienzo, per cercare di portare quanta più gente nei negozi. Eppure le vendite non sono ancora decollate. «Per ora la situazione è quella di un leggero calo- ha spiegato a Leggo Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma- Venerdì abbiamo registrato dati in linea con l'anno scorso, poi sabato e domenica ecco una lieve flessione delle vendite.

Secondo il presidente dell'associazione, legata a Confcommercio, «non è più possibile avere un mese di Ztl fino alle 20. Una misura ideologica che non avviene in nessun altra città del mondo e che a Natale ha causato un calo del 20/30% delle vendite. I sistemi di trasporto alternativi non funzionano: ne le navette, che i romani non usano per lo shopping, ne i taxi con lo sconto, visto che non aderisce quasi nessuno». Ma così, è l'accusa finale di Bertoni, il commercio in centro muore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 06:00

