Monteflavio, torna la sagra della Polenta

E' tutto pronto a Monteflavio per la Sagra della Polenta. Il tradizionale evento, organizzato dalla Pro Loco di Monteflavio, riscuote da più di 10 anni un grande successo. Sarà possibile trovare già dalle prime ore del mattino le cuoche dell'associazione a preparare il “Sugo in bianco di spuntature” e a mescolare nei paioli in rame la farina di polenta.



L’antica ricetta prevede infatti l’utilizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con la farina che viene versata lentamente per evitare che si formino i grumi. Viene poi utilizzata una “paletta in legno” per mescolare, sempre lentamente e di continuo fino alla cottura completa. Una preparazione lunga e faticosa, ma che aiuta a riscoprire il gusto della polenta di una volta. Ad accompagnare la polenta ci saranno ovviamente braciole di pecora, che hanno caratterizzato il piccolo paese della Sabina. Giovedì 3 Ottobre 2019, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA