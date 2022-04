Sagra dell'asparago, a Canino il 9 e 10 aprile arriva la primavera: il programma

A Canino il benvenuto alla primavera è a forti tinte verdi. Quelle dell’asparago, noto come “l’ortaggio del re”, che ogni anno richiama nel borgo in provincia di Viterbo i suoi fedeli sudditi: cosa aspetti a unirti a loro e a deliziare il tuo palato assaggiando tante, irresistibili ricette? Cerchia di rosso nella tua agenda il weekend del 9 e del 10 aprile, perché la Sagra dell’Asparago si festeggerà in tavola con degustazioni e menù a tema, e nei vicoli di Canino con visite guidate, eventi sportivi e spettacoli musicali.

In questo tratto dell’Alto Lazio, l’asparago è conosciuto come il “mangiatutto”; matura già nel mese di gennaio, in grande quantità e di ottima qualità: e se del maiale non si butta via niente, come recita un vecchio proverbio, pochi sanno che a Canino questa regola vale anche per l’asparago. Vieni ad assaggiarlo insieme alle altre perle della gastronomia del territorio, a partire dall’olio extravergine d'oliva DOP. Il ricco menù prevede antipasto con formaggi e salumi di Canino e bruschette con patè di asparagi, pasta con salsiccia e asparagi, spezzatino con crema di asparagi e braciole di vitella panate al forno con asparagi conditi con olio DOP. Non hai già l’acquolina in bocca?

A Canino, poi, non ti aspetta solo la buona cucina, ma anche tanto divertimento. Potrai curiosare tra i banchi del mercatino vintage, ammirare mostre di pittura e assistere a spettacoli teatrali; ci saranno poi giochi equestri, esibizioni di street band, l’elezione dell’asparago più originale della festa e la cottura della frittata più grande del mondo. E anche i più piccoli avranno l’imbarazzo della scelta tra gonfiabili, battesimo della sella, trucca-bimbi, musica e animazioni loro dedicate.

Ma Canino è anche storia: qui infatti nacque Alessandro Farnese - in seguito diventato papa Paolo III – e sempre qui visse e fu sepolto insieme alla famiglia Luciano Bonaparte, il fratello di Napoleone. Domenica 10 aprile potrai scegliere tra diverse visite guidate alla scoperta del borgo e dei suoi dintorni, e assistere alle suggestive sfilate del corteo storico e degli sbandieratori. Resterai incantato di fronte ai gioielli che il borgo custodisce: il palazzo Bonaparte, la fontana Farnesiana, il palazzo del Municipio e il quartiere medievale detto “Le Buche”. Partendo da Canino, inoltre, è possibile andare alla scoperta di un territorio ricco di storia, che conserva dei veri e propri gioielli come le Necropoli di Vulci e il Castello dell’Abbadia.

A pochi chilometri dal confine con la Toscana, su dolci rilievi ricoperti di olivi, Canino è una tappa obbligata per dare il benvenuto alla primavera all’insegna del gusto e del divertimento!

Per info:

info@fuoriporta.org

www.facebook.com/fuoriportaweb

www.instagram.com/fuoriportafortravel

Menù

Menù Cantinone dell'Arancera:

- Antipasto con formaggi e salumi di Canino e Bruschette con patè di Asparagi

- Pasta salsiccia e asparagi

- Spezzatino con crema di asparagi o in alternativa

- Braciole di vitella panate al forno con asparagi conditi con olio DOP "Canino"

Dolce Caffè acqua e vino

Sabato 9 Aprile

Ore 10.00: Apertura stand e mercatini artigianali

Mostra di Pittura opere di Federico Ferretti presso l’atrio del Teatro Comunale

Tutto il Giorno: Associazione Jupiter (Tir spettacolo Bambini) – Largo Bonaparte?

Dalle ore 10.00 - Tutto il giorno: Cantinone/punto ristoro ufficiale Sagra – presso Sala del Gusto dell’Arancera – Ass. Cavalcanti s. Lucia.

Dalle Ore 10.00 - Tutto il Giorno: Giochi equestri con Cavalli – Giro a cavallo presso giardino dell’Arancera - Battesimo del Cavallo – Ass. Cavalcanti S. Lucia

Ore 15.00: Gara di Pesca presso loc. "Il Pioppeto" a cura dell'Associazione Pescasportivi Fiora

Ore 15.00: Stand degustazione + musica + Trucca bimbi – presso piazza De Andreis – Gruppo del ‘98

18.30: Esibizione musicale gruppo The Glam – Piazza De Andreis

21.00: Spettacolo a Teatro – presso Teatro Comunale

Domenica 10 Aprile

Ore 09.00 Mosta Ittica a cura dell’Ass.ne Pescasportivi Fiora – presso Piazza De Andreis

Ore 09.00 Escursione "Alla scoperta delle Valli del Fiora" a cura dell'Ass.ne Archeotrekking Vulci Canino - partenza Piazza Valentini

Ore 09.00 Passeggiata per il territorio di Canino con partenza da Piazza C. De Andreis a cura Ass.ne Trekking Canino

Ore 10.00: Visita guidata nel centro storico a cura Ass.ne LeAli

Ore 10.00: Mini Gimkana in Piazza C. De Andreis a cura del Gruppo Ciclistico di Canino

Dalle ore 10.00: Dimostrazione e prova della Teleferica a cura della Croce Rossa Italiana - Via Roma.

Dalle Ore 10.00 - Tutto il Giorno: Mostra di Pittura opere di Federico Ferretti presso l’atrio del Teatro Comunale

Dalle Ore 10.00 - Tutto Il Giorno: Villaggio dei bambini con gonfiabili, musica animazione e tante sorprese – Piazza V. Emanuele

Ore 10.00 - Tutto il giorno: Esibizione Street Band “Lestofunky” per le vie e piazze del centro storico

Ore 10.00 apertura edicola piazza Valentini a cura Ass. Luciano Bonaparte, Archeotrekking, Amici di Matteo

Ore 10.00: Mercatino vintage, apertura mostra "Come eravamo", concorso "L'Asparago più originale", Adocast

Dalle Ore 10.00 - Tutto il Giorno: Giochi equestri con Cavalli – Giro a cavallo presso giardino dell’Arancera – Dalle ore 11.00 preparazione Formaggio e Ricotta - Ass. Cavalcanti S. Lucia

Dalle ore 10.00 - Tutto il giorno: Cantinone/punto ristoro ufficiale Sagra – presso Sala del Gusto dell’Arancera – Ass. Cavalcanti s. Lucia

Ore 11.30: Premiazione Gara di pesca a cura dell'Ass.ne Pescasportovi Fiora

Ore 15.00: Stand degustazione + musica + Trucca bimbi – presso piazza De Andreis – Gruppo del ‘98

Ore 15.00: Sfilata del corteo storico – Per il Centro Storico

Ore 15.00: Sfilata Sbandieratori di Soriano con esibizione in Piazza De Andreis e Via Roma – Centro storico

Ore 16.30: Tarock in Concerto – Piazza De Andreis

Ore 18.00: La Frittata più grande del mondo

Ore 19.00 Premiazione concorso fotografico “I Love Canino”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA