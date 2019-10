di Emilio Orlando

Luca Sacchi, la versione della fidanzata smentita dalle telecamere. L'ipotesi degli inquirenti: «I killer non erano soli»

Una consegna di droga differita rispetto al luogo dove era stato pattuito il pagamento. È una delle ipotesi investigative, su cui i carabinieri del nucleo investigativo di Via In Selci e la sezione antidroga della squadra mobile stanno lavorando. Forti dubbi sul racconto della fidanzata.I due pusher Paolo Pirino e Valerio Del Grosso di San Basilio, che mercoledì sera avevano appuntamento con il ventiquattrenne Luca Sacchi, assassinato da Del Grosso con un colpo di 357 magnum alla testa, e con la fidanzata Anastasia Kylemnyk di 25 anni una volta che avevano avuto la certezza che i soldi erano disponibili avrebbero dovuto dare l' ok ad altri complici di effettuare la consegna della droga in un posto diverso rispetto a via Bartoloni. Alcuni elementi al vaglio degli inquirenti, come il calibro della pistola utilizzata per l' esecuzione, alcuni testimoni che hanno dichiarato che la Smart con a bordo Del Grosso e Pirino aveva fatto già diversi sopralluoghi quella stessa sera e l'efferatezza dell' aggressione, potrebbero presto svelare l'esistenza di una organizzazione di narcotrafficanti dietro l'omicidio.La piazza di spaccio di San Basilio e quella attigua di Casale Monastero, un quartiere dormitorio costituito da case a pochi piani dove gli abitanti si battono da anni contro il malaffare che ormai imperversa nella zona, sono state teatro negli ultimi tempi di svariati regolamenti di conti per il controllo dello spaccio tra gruppi criminali legati alla Camorra ed esponenti della Ndrangheta che ormai controlla il territorio. Rimane da chiarire il giallo sulla provenienza dei 20 mila euro in tagli da 50 e 20 euro che Anastasia aveva nel borsello che Del Grosso Pirino avrebbero provato a rapinare, come pure l'aggressione che asserisce di aver subito e di cui nei video ripresi dalle telecamere intorno al pub John Cabot non vi sarebbe traccia. Un rompicapo con una serie di interrogativi misteriosi a cui i detective di polizia e carabinieri dovranno dare una risposta. Un omicidio irrisolto dalle modalità quasi analoghe il cui movente è ancora oscure è quello avvenuto ad agosto del 2004 a Morena dove venne assassinato il diciottenne Edoardo Sforna.