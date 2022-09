Sabaudia, crolla il lungomare per la pioggia

di Ebe Pierini

La pioggia battente a Sabaudia ha causato diversi smottamenti soprattutto sul tratto di lungomare verso la Bufalara.

Il nubifragio che si è abbattuto nella notte su tutto il territorio ha provocato il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace.



Chiusa la strada sul tratto di lungomare da Sacramento a via della Lavorazione. A darne notizia è il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, che ha confermato che sono in corso sopralluoghi per verificare altri eventuali danni nel territorio comunale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 14:49

