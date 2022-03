Sabato 11 marzo la seconda edizione del “Vip Padel Mini Roma”, con Max Giusti, Edoardo Leo, Bonolis ed Eleonora Daniele

Il Padel è lo sport del momento. E infatti, sabato 5 Marzo, alle ore 11.00, sui campi di Padel del Circolo Canottieri della Vittoria a Roma (Lungotevere della Vittoria, 10) si svolgerà la seconda edizione del grande torneo “ VIP PADEL MINI ROMA”, in collaborazione con MINI ROMA BMW

Dopo il grande successo della prima edizione, scatterà al Circolo canottieri della Vittoria di Roma il secondo grande Torneo VIP PADEL MINI ROMA CHARGE & PLAY: la competizione di grande successo nata dalla solida collaborazione tra MINI ROMA e Circolo Canottieri della Vittoria.

Un torneo di Padel Maschile ed uno Femminile disputati sui 6 campi del Circolo in un fantastico contesto scenografico nel cuore della Capitale.

Per il Torneo scenderanno in campo, tra gli altri, il conduttore televisivo Paolo Bonolis, l’attore conduttore televisivo e comico Max Giusti, l’attore sceneggiatore e regista italiano Edoardo Leo, il noto volto televisivo Gimmy Ghione, la conduttrice televisiva Eleonora Daniele, le showgirls Samantha De Grenet e Sofia Bruscoli, la Psicologa e Criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Marco Mazzocchi, Leonardo Metalli e Alessandro Lupi. Tra i campioni sportivi: la schermitrice Margherita Grambassi, i calciatori Nando Orsi, Giuliano Giannichedda e Stefano Fiore. Presenti anche i noti volti televisivi Jonis Bascir, Marcelo Fuentes, Damiano Coccia conosciuto come Er Faina.

