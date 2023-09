Ryder Cup Roma 2023, sospesa la Metro B1 per 4 giorni: il servizio bus sostitutivo

È appena iniziato l'evento più atteso dell'anno: Ryder Cup Roma 2023 che dal 28 settembre al 1 ottobre 2023, prevede una serie di modifiche per quanto riguarda i trasporti nella Capitale. La manifestazione attira circa 270mila persone provenienti da ogni parte del mondo che andranno a ritrovarsi nella location Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia.



Per l'occasione ma non solo, alcune linee della Metro B1 sono state sostituite da bus. Essi garantiranno la mobilità dei cittadini e saranno di ultima generazione, previsti ogni cinque minuti, collegheranno le quattro stazioni da Bologna a Jonio.

Il bus sostitutivo

Inoltre, la linea B sarà potenziata con una frequenza di cinque minuti tra i capolinea Laurentina-Rebibbia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 15:25

