Una sfida intercontinentale e ovviamente attesissima da tutti gli appassionati di golf: laandrà in scena a Parigi nel prossimo weekend, ma intanto ilha già organizzato un torneo alternativo, ma chiaramente ispirato a quello originale.Il caldo e il bel tempo hanno fatto sì che anche a Casal Palocco, davanti a tanti appassionati, si siano affrontati, con la vittoria dei primi per 33 a 31. Un'iniziativa, quindi, perfettamente riuscita. Il Golf Club, che ha riservato un ringraziamento speciale a Maria Giusti e a Fabrizio Sala, in qualità di sponsor del torneo , ha anche organizzato un: l'appuntamento, per tutti i partecipanti, è al circolo per giovedì prossimo, 27 settembre 2018, dalle ore 19.30 alle 22.