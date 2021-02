150° Capitale, Rutelli su Leggo: «Un Giubileo civile, ma per Roma non si fa nulla. La città va ridisegnata pensando al dopo Covid»

Quanto vale, per Roma, compiere 150 anni come Capitale? Per chi guarda alla Storia, è un tratto quasi trascurabile (un pò più del 5 per cento del tempo, dalla Fondazione della città sul Palatino). Mentre è sempre troppo, per chi da altre parti d'Italia ci guarda male (ricordate gli slogan per smembrare le funzioni della Capitale della Repubblica?). Se misuriamo l'attenzione che viene dedicata a questo anniversario dai poteri pubblici, l'effetto non è entusiasmante: niente nuove progettualità, o restauri di monumenti, o creazione di nuovi servizi. Non rimarrà nulla di questa ricorrenza, che è pur sempre un Giubileo Civile. Se per quelli cristiani la città cerca di farsi più accogliente e meglio organizzata, vuol dire che neppure noi romani, per quanto la pandemia ci tenga bloccati e intimoriti, abbiamo molto a cuore di ricordare a noi stessi, e a tutti gli italiani, che siamo orgogliosi di rappresentare l'unità e il progresso civile del nostro Paese.



Eppure, le parole pronunciate da Cavour a Torino nel 1861 contenevano una verità ancora attualissima: senza Roma Capitale, l'Italia non potrebbe avere un assetto definitivo. Essere definitivamente la Capitale d'Italia non può infatti comportare un assetto statico, immobile, congelato: impone, tanto più oggi, un dinamismo incessante, una capacità di risorgere e trasformarsi - come è avvenuto lungo i 2800 anni della sua Storia - se si vuole essere rispettati nel resto d'Italia e, come città contemporanea, nel mondo. La mia speranza è che si uniscano le forze e le idee di chi è animato dallo spirito costruttivo cui si è richiamato il Presidente Mattarella, per disegnare, a partire da oggi, la città prossima ventura. Dopo il COVID, dovranno essere riorganizzate scelte fondamentali: il lavoro in ufficio, e quello ibrido; i trasporti e la logistica; il commercio di prossimità e quello metropolitano; i servizi sanitari; l'offerta turistica, anche nei suoi legami con la cultura e il patrimonio; la qualità dell'abitare; la scuola e la formazione. Una città più green. Opere pubbliche moderne e rigenerazione urbana in molti quartieri. Servizi più digitalizzati ed efficienti. Per favore: fermiamoci a riflettere su questa ricorrenza storica, ma per immaginare la Roma di domani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 08:34

