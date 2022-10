Roma, Russell Crowe nominato ambasciatore: il siparietto (calcistico) con sindaco Gualtieri e assessore Onorato sulla squadra del cuore

Russell Crowe è appena diventato ambasciatore di Roma e c'è già chi lo tira per la giacchetta. Arrivato nella Capitale per ricevere dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri l'ambito riconoscimento, l'attore premio Oscar non fa in tempo a entrare nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio che viene intercettato dall'assessore Alessandro Onorato che gli chiede per quale squadra tifi.

Russell Crowe e il sindaco Roberto Gualtieri.

Russell Crowe, il premio come ambasciatore di Roma poi la domanda trabocchetto sulla squadra del cuore

Un po' spaesato, Crowe non sembra capire subito la domanda o forse non sa rispondere e così l'assessore al Turismo sorridendo ribadisce la propria fede calcistica laziale, segnando le distanze dal sindaco romanista Gualtieri e cercando di tirare dalla propria parte la star di Hollywood.

Il simpatico siparietto strappa un sorriso pure all'attore che, ignaro, si trova conteso tra i rappresentanti delle tue tifoserie, pronte ormai al derby di domenica 6 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico. Un incontro che si preannuncia denso di emozioni, altro che Massimo Decimo Meridio ne «Il Gladiatore»...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 18:03

