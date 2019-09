Rufa, sabato nel segno di San Lorenzo: open day e test di ammissioni

Sabato 14 settembre sarà nuovamente RUFA Open Day. E ancora una volta sarà il quartiere degli artisti, San Lorenzo, ad accogliere le speranze di tanti giovani pronti ad investire sul proprio futuro e sulla creatività. Come già accaduto nello scorso mese di maggio l’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Miur ha scelto di far conoscere le proprie attività e peculiarità aprendo le porte della sede situata nel Pastificio Cerere, un tempo fabbrica e oggi hub culturale di altissimo profilo.



Il quartiere San Lorenzo, come nelle intenzioni di Roma Capitale, è pronto a vivere una nuova stagione: tanti i progetti che andranno ad avviarsi da qui ai prossimi anni e RUFA vuole essere parte attiva in questo percorso, partendo dalle nuove generazioni. Ci sarà la possibilità di incontrare staff, docenti e studenti; si potranno visitare gli spazi, le attrezzature e i laboratori delle dell’Accademia. Saranno organizzate lezioni introduttive sui vari corsi di insegnamento e si potranno sperimentare le tecnologie che connotano le professioni creative, come il cinema, la fotografia, la pittura, la scultura, il design, la scenografia, il visual design e la media art. A partire dalle 10 sarà possibile sperimentare e mettersi alla prova: senza schemi e senza filtri. E all'ultimo piano la RUFA Arena, un campo da street soccer con vista sui tetti della città.



Scadono il 3 ottobre le iscrizioni ai test di ammissione in programma lunedì 7 dello stesso mese. Le prove sono dedicate ai corsi di primo e di secondo livello proposti dall’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Miur. RUFA - Rome University of Fine Arts, infatti, è parte integrante del settore universitario dell'Alta formazione artistica e musicale e rilascia diplomi accademici equipollenti alle lauree triennali e magistrali. Ampi e diversificati i collegamenti e gli scambi con i Paesi europei ed extraeuropei, grazie al circuito Erasmus+ e al partenariato siglato con Aiesec. Ogni anno una delegazione di studenti dell’Accademia si trasferisce negli States, per vivere una straordinaria esperienza di ricerca e di studio presso la School of Visual Arts di New York. RUFA collabora, inoltre, con la Delegation of the European Union to the Council of Europe, con l’Holon Institute of Technology, il Goethe-Institut, l’Accademia di Francia, la Central Saint Martins di Londra. RUFA conferma, in tal senso, la propria vocazione internazionale. Sono già attivi, del resto, corsi accademici in lingua inglese. Il test di ammissione perciò va inteso come un’opportunità per valutare le proprie attitudini ad intraprendere un percorso formativo all’interno di RUFA. È l’occasione ideale per muovere il primo passo in un ambiente formativo innovativo, attento alle dinamiche che interagiscono nel mondo delle professioni, connesso in maniera diretta e coinvolgente alla contemporaneità. Le prove di ammissione, ovviamente, variano a seconda del corso prescelto.

