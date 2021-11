Gli avevano rubato le protesi per camminare (da 150mila euro): ritrovate dopo l'appello in tv

I borsoni all'interno della sua auto con targa diplomatica sono stati rubati al Gianicolo, a Roma. Ma quei borsoni contenevano qualcosa di vitale importanza per il cittadino francese membro del Consiglio europeo. Le due protesi in titanio, dal valore di 150mila euro, sono infatti l'unico mezzo con cui l'uomo può camminare. Per questo la vittima del furto non si è limitato solo a denunciare il fatto, ma ha lanciato anche accorati appelli in tv e sui social.

Le indagini della polizia, durate due settimane, hanno permesso all'uomo di tornare in possesso delle preziose protesi. Un lieto fine arrivato dopo aver seguito diverse piste. La determinazione degli investigatori del commissariato Trastevere e della Squadra Mobile, infatti, ha indotto un soggetto ritenuto un possibile responsabile del furto e già noto alle forze dell'ordine, oramai alle strette, a far circolare la notizia negli ambienti criminali. Ciò ha portato al rinvenimento, in una zona boschiva nei pressi della Stazione Monte Mario, di un involucro, parzialmente occultato dalla sterpaglia, al cui interno sono state rinvenute le due protesi rubate.

Una volta rinvenute le due protesi, l'inestimabile refurtiva è stata riconsegnata al proprietario che ne aveva estrema necessità per poter deambulare.

