Rubano lo scooter alla disabile: raccolta fondi nel quartiere per ricomprarlo

Un semplice furto è diventato un piccolo dramma per una donna che, uscita nel suo quartiere, all'non ha ritrovato più il suo scooter. Per la proprietaria, affetta da, è stato come perdere l'uso delle gambe una seconda volta. La speciale carrozzina, progettata per disabili, l'aiutava a muoversi agilmente.Il mezzo era stato parcheggiato al solito posto, ma la mattina dopo è stato triste constatare che era stato rubato. Gli amici del quartiere però hanno lanciato una raccolta fondi per ricomprare la sedia a rotelle a motore.«Sabato ero tornata a casa di sera e avevo parcheggiato il mio scooter a 4 ruote nel palazzo come ogni giorno da due anni a questa parte - ha raccontato la donna a Rai News -. Domenica mattina, quando sono scesa con la mia carrozzina manuale per prendere lo scooter, ho avuto l'amara sorpresa, lo scooter era sparito. È come se mi avessero tolto le gambe una seconda volta». Servono circa 5mila euro.