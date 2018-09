Rubano il camper con due cani a bordo: un gruppo Fb si sta mobilitando per rintracciarli

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quella che vogliamo raccontarvi è una storia di tenacia e solidarietà tra persone che, senza conoscersi, hanno messo in piedi un piccolo movimento social per ritrovare una cagnolina di tre anni smarrita circa quindici giorni fa.grazie alla segnalazione di un ragazzo che ha riconosciuto la targa, ma delle cagnoline nemmeno l'ombra.Mentre i proprietari sono stati costretti a rientrare in Lussemburgo perché sprovvisti di soldi e documenti, su Facebook è nato un movimento spontaneo dedicato alla ricerca delle due cagnoline, che in una sola settimana ha raggiunto circa 2500 partecipanti. Grazie al tam tam social, il 27 agosto una delle due cagnoline, Nicky di 11 anni, è stata ritrovata e la proprietaria è tornata in Italia per riabbracciarla. Manca però all'appello Kaypo e la signora Patricia, in pena per la sua cagnetta, è ancora oggi ospite a casa di una coppia di volontari.«È successo qualcosa di incredibile ha commentato al telefono Monica Comandini, una delle amministratici della pagina Facebook Kaypo and Nicky aiutooooooo si sono attivati in tantissimi, c'è chi ha stampato i volantini gratuitamente, ci sono i volontari che si sono divisi le zone di ricerca e noi aggiorniamo la pagina costantemente mettendo in evidenza tutte le segnalazioni utili e i consigli per avvicinare il cucciolo in modo sicuro». Le ricerche proseguono ed è prevista anche una ricompensa per il ritrovamento.in privato da smistare prosegue Monica inoltre, abbiamo una chat di gruppo su whatsapp di circa trenta persone per le attività dirette sul territorio. Ovviamente nessuno di noi si conosceva prima, eppure siamo una squadra perfettamente organizzata, ripensandoci è davvero incredibile cosa può fare l'amore per i nostri amici a quattro zampe. E non sono. Si tratta anche di un po' di orgoglio nazionale per questa famiglia affinché possa avere un bel ricordo dell'Italia e degli italiani». Kaypo è una meticcia di colore cioccolato/nero, taglia piccola, indossava una pettorina azzurra al momento della scomparsa ed ha un microchip.riproduzione riservata ®