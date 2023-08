«Insegua quella macchina», donna ruba l'auto ai vigili: l'inseguimento (a bordo del taxi) è da film

di Redazione Web

Follia a Roma Termini. Dopo i tanti scippi ai danni di turisti e pendolari, nei pressi della stazione, ecco che questa volta il furto è stato subito dagli agenti della Polizia locale in borghese. I vigili eran impegnati nei controlli contro i tassisti e gli Ncc abusivi, quando una donna si è infilata nella loro auto civetta ed è fuggita.

La giovane ha ingranato la marcia ed è scappata via lasciandoli di stucco. Ma gli agenti non si sono dati per vinti e, saliti su un taxi (non abusivo), sono partiti all'inseguimento. Una scena da film che ha visto pronunciare anche la più famosa delle frasi: «Insegua quella macchina».

L'inseguimento a bordo del taxi

Come riportato da Il Messaggero, senza radio, rimasta a bordo dell'auto e con i cellulari, gli agenti hanno lanciato l’allarme ai colleghi. Immediatamente sala operativa della municipale, è stata diramata la nota di ricerca, estesa anche alla polizia.

Nel frattempo dal Gruppo è stato attivato il sistema automatico di geolocalizzazione della macchina che ha iniziato a tracciare il percorso della donna in fuga. L’auto si è avviata verso San Basilio dove, a un certo punto, è stata intercettata dagli agenti. I vigili si sono immessi sulla sua scia fin sulla Nomentana, un agente in motocicletta è stato speronato e fatto rovinare sull’asfalto.

L’inseguimento è proseguito fino a piazza Sempione dove la donna è stata finalmente fermata e bloccata.

Altri due vigili sono dovuti ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso per le lesioni riportate, fortunatamente lievi. Il loro collega caduto dalla moto è stato portato con l’ambulanza al San Giovanni in codice rosso. Non sarebbe grave, anche se notizie ufficiali in proposito non ci sono.

La donna è una spoletina di circa trent’anni, sulla quale sarebbe stata emessa già una nota di ricerca da parte dei carabinieri locali. Non è apparsa lucida. Anzi. Portata al Comando non appariva molto in sé. Mentre gli agenti cercavano di farle capire la gravità delle sue azioni, tanto per allenarsi ad affrontare i guai con la giustizia, si sarebbe messa a fare le flessioni. La trentenne è stata sottoposta a fermo per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il Gipt sta verificando se soffra di disagi psichiatrici acclarati.

