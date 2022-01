Roma, pedinava e minacciava la ex: braccialetto elettronico per uno stalker 50enne

Stop stalking. Assillava la ex in ogni modo: la pedinava, la minacciava sui social, le ha danneggiato l'auto e imbrattato la lapide del padre. Per il 50enne, reo di stalking, gli agenti del commissariato di Tivoli (Roma), hanno notificato la misura del divieto di avvicinamento alla donna e ai suoi figli e l'applicazione di un braccialetto elettronico.

Leggi anche - Napoli, bimbo di due anni morto annegato in mare a Torre del Greco. «Gettato in mare dalla mamma»

Dopoa aver provveduto ad applicare all'uomo il braccialetto elettronico, le forze dell'ordine hanno dato alla donna un telefonino per avvisare la polizia giudiziaria in tempo reale dell'eventuale avvicinamento dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA