Raid al Roxy Bar, Antonio Casamonica condannato a sei anni: confermato il «metodo mafioso»

di Simone Pierini

La Corte d’appello ha condannato Antonio Casamonica a sei anni di reclusione, uno in meno rispetto al primo grado di giudizio, per il raid punitivo al Roxy Bar del primo aprile 2018. Oltre al concorso in lesioni e violenza privata, la sentenza ha confermato l’aggravante del metodo mafioso. L'aggressione ai danni dei titolari del bar nel quartiere Romanina, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata fatta come ritorsione per il fatto di non essere stati serviti subito. Il gruppo nel quale era presente Antonio Casamonica prima offese i gestori e poi passò alle vie di fatto, arrivando a prendere a cinghiate una cliente disabile che era intervenuta invitando gli aggressori ad allontanarsi. Decisiva fu la denuncia della titolare Roxana Roman e di Simona Rossi, la cliente vittima di aggressioni.



«La sentenza ha confermato l’impianto accusatorio del primo grado, aldilà della riduzione di un anno della pena, di cui attendiamo le motivazioni», dichiara Luigi Ciatti, presidente ambulatorio antiusura e avvocato della proprietaria del Roxy Bar. «È stata riconosciuta la responsabilità penale e soprattutto il metodo mafioso che esiste in alcuni luoghi di questa città sottoposti a una criminalità organizzata. - aggiunge l’avvocato - È stata dimostrata la differenza tra una lite dentro a un bar e il metodo mafioso attuato. Una sentenza che inoltre premia il gesto coraggioso di denuncia di Simona Rossi e Roman Roxana. È una vittoria della società civile, si è fatta giustizia portando un po’ di luce nel quartiere della Romanina».



Dello stesso avviso anche la sindaca Virginia Raggi, presente alla lettura della sentenza. «La Corte d'appello ha confermato soprattutto che l'aggressione è stata di stampo mafioso. Noi siamo come sempre accanto ai cittadini onesti come Roxana che ci ha messo la faccia da subito denunciando, e non si è mai tirata indietro». «Noi siamo stati vicino a lei e continuiamo ad esserlo con tutti quei cittadini che non si piegano davanti alla criminalità e davanti alla mafia», ha concluso la sindaca. Martedì 26 Novembre 2019, 22:48

