Piazzale Clodio, roulotte a fuoco: danneggiate due auto, nessun ferito

Un incendio divampato questa mattina intorno alle 13 ha distrutto una roulotte e danneggiato due auto a piazzale Clodio, nel grosso parcheggio all’aperto a poca distanza dal Tribunale. Le fiamme molto probabilmente sono state generate da un corto circuito di un fornellino elettrico: all’esterno della roulotte c’erano anche delle bombole di gas. Al momento non risulta alcun ferito: l’uomo che viveva nel camper per fortuna non c’era quando sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi.