La Roma di Romulus, sul set della serie Sky. Rovere: «Tutto ruota attorno al potere»

Alle porte di Roma, in un tempo molto lontano, tra capanne di argilla e paglia decorate con simbologie arcaiche, due fratelli si affrontano, parlandosi in protolatino. Sono Iemos e Enitos, che alla vigilia della fondazione della città eterna giocano un'importante partita per il potere. Sulla via Pontina, nei terreni dietro il parco divertimenti Cinecittà World trasformati nel villaggio di Alba, si gira la serie tv Romulus, ambiziosissimo progetto (prodotto da Sky, Cattleya e Groenlandia, con la distribuzione internazionale di Itv) per cui sono state ricostruite due città primitive - siamo 8 secoli prima di Cristo - sulla base di minuziose ricerche e documentazioni, ma anche di una dose di fantasia.

Proprio come era successo per Il primo re di Matteo Rovere (che qui è showrunner nonché regista di alcuni dei 10 episodi da 50 minuti diretti anche da Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale), la consulenza di storici e archeologi è stata cruciale. «La serie Romulus è nata, come idea, prima del film - ammette Rovere - quando con lo sceneggiatore Filippo Gravino abbiamo deciso di confrontarci con la materia estesa del mito fondativo di Roma. Se ne Il primo re ci siamo concentrati sulla costruzione di una comunità, nella serie tv tutto ruota attorno al potere, per capire cosa ci sia dietro quel momento storico che ha cambiato l'ordine politico dell'Occidente, fissato convenzionalmente al 753 avanti Cristo».

Regista e produttori stanno ben attenti a non fornire maggiori dettagli sulle vicende che saranno raccontate in Romulus. Di certo, al centro ci sarà «la genesi della leggenda della fondazione di Roma», conferma Rovere, «con un racconto straordinario che si muove dal bosco all'urbe e affronta il tema universale del passaggio dall'adolescenza all'età adulta». A incarnarlo ci saranno soprattutto tre personaggi: Iemos (Andrea Arcangeli), la vestale Ilia (Marianna Fontana) e Wiros (Francesco Di Napoli), tre giovanissimi attori emergenti alle prese con un impegnativo copione in protolatino e una narrazione epica fatta di guerra, amore e violenza realizzata con un'impresa che sembra mastodontica.

Per arrivare al primo ciak ci sono voluti 7 mesi di preparazione e due di costruzione delle scenografie sotto la direzione di Tonino Zera, nonché un lavoro enorme per riprodurre le armi e creare i costumi, concepiti da Valentina Taviani con la massima attenzione filologica. Sulle magliette della troupe, impegnata per 28 settimane, c'è scritto Noibescon Marmar, cioè Marte sia con noi. Sembra davvero l'augurio più adatto.

riproduzione riservata ® Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA