ROMICS 2019 premia Altan, Faraci, Bertolucci e celebra gli 80 anni di Paperino

Con i Romics d’oro a tre grandi firme del fumetto come Altan, Tito Faraci e Federico Bertolucci - a cui si aggiunge Stuart Penn, uno dei padri degli effetti digitali che ha lavorato in film come Avengers e Avatar - si apre Romics, il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre alla Fiera di Roma.



Quest’anno la manifestazione, alla 26esima edizione, celebra il talento italiano nel mondo. Un omaggio che prosegue nella mostra antologica di oltre duecento disegni originali di Furio Scarpelli (disegnatore e sceneggiatore, che ha collaborato con nomi come Eduardo De Filippo ed Ettore Scola) nel centenario della nascita.

Fitto il programma di Romics 2019. Tra gli appuntamenti, il meeting di Matite italiane, il cinema di Castelli animati, i 50 anni di Paperinik e gli 85 di Paperino, le donne dietro Diabolik e la grande musica dell’Orchestra Italiana del cinema in concerto, da Superman a Harry Potter, il viaggio dell’eroe. E poi la Comics City, i games e l’e-sport in collaborazione con Mkers e il Romics Cosplay Award.



«I tre Romics d’oro di quest’anno - spiega la direttrice artistica Sabrina Perucca - sono il nostro orgoglio nel mondo». Altan, penna sferzante della satira, è anche il papà della Pimpa, la cagnolina a pois diventata un’icona del fumetto italiano. Tito Faraci è uno dei nomi di spicco di Topolino e di altri grandi classici come Diabolik, Dylan Dog e Spider-Man. Federico Bertolucci, talentuoso disegnatore candidato agli Eisner Awards per il lavoro compiuto con Love, presenterà in anteprima il cofanetto Brindille.



«Il quarto Romics d’oro - aggiunge il direttore della sezione cinema Max Giovagnoli - va a Stuart Penn, fisico per un decennio, oggi tra i padri dei moderni effetti digitali e tra i più grandi Visual Effects Supervisor al mondo». È l’uomo che ha immaginato l’impatto atmosferico sui personaggi di Gravity di Alfonso Cuaron o le trasformazioni sul viso umano di Mark Ruffalo nel nuovo Smart Hulk di Avengers. A Romics anche la campagna Un’alimentazione sana per un mondo #FameZero, promossa dal ministero degli Affari Esteri e dalla Fao .

Mercoledì 25 Settembre 2019, 08:25

