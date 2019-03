Romeno ubriaco lancia pietre contro le auto in transito: arrestato

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato un cittadino romeno di 41 anni, che in evidente stato di alterazione psicofisica, lanciava senza giustificato motivo alcune pietre all’indirizzo delle auto in transito in via Palmiro Togliatti, danneggiandone due. Bloccato dai Carabinieri, al termine di un breve inseguimento a piedi, li aggrediva opponendo resistenza. Nessun ferito tra gli occupanti le auto colpite. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA