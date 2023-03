Spari da due sicari in moto, ucciso un 33enne: chi era la vittima. «Lo hanno chiamato per nome»

di Emilio Orlando

Un'altra esecuzione da malavita al Tiburtino. I due sicari lo hanno affiancato con una moto mentre camminava. Quello seduto dietro ha mirato e gli ha sparato uccidendolo sul colpo. Il cadavere a terra in una pozza di sangue è quello di Roman Stafan Mihai.

Gli spari che hanno preceduto la caduta dell'uomo hanno messo in allarme la gente in strada, che ha chiamato i carabinieri. L'omicidio del 33enne, con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio, è avvenuto intorno alle 20 di ieri in via Francesco Selmi 9 davanti alla farmacia nella zona di Ponte Mammolo, nei pressi del carcere di Rebibbia. Il killer che lo ha freddato ha esploso diversi colpi di pistola dalla motocicletta in corsa.





