per "", la mezza maratona multireligiosa per la pace promossa da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il patrocinio di Coni, Cip, Mibact e Regione Lazio.Traffico rallentato e macchine bloccate a Piazza Mazzini, in tutto il quartiere Prati, in Viale delle Milizie e Via Cola di Rienzo. Strade chiuse, bus deviati e sospesi dalle ore 07.00 alle ore 12.00 del 23 settembre 2018, in Via del Foro Italico, nel tratto direzione e verso da Viale di Tor di Quinto a Viale della Moschea, limite massimo di velocità 30 km/h. Si revoca inoltre, con la medesima tempistica, il divieto di transito eccetto tram sulla sede tranviaria esistente in Via Flaminia nel tratto posto lungo Piazza della Marina compreso tra Via Gaetano Filangieri e Via Domenico Alberto Azuni.Deviate o soppresse anche alcune linee bus. Sono stati soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore e via Paola, via della Traspontina e piazza Pia, piazza Mancini, piazzale Flaminio, piazza Cavour e piazza di Monte Savello e saranno deviate o limitate nei loro percorsi 52 linee: H, 8, 19, 23, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 115, 118, 130, 160, 170, 190, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916, 982, 990, C2 e C3.