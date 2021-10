Roma, il voto nei Municipi: la sfida dei 15 minisindaci della Capitale

Grandi e popolosi come città, sempre a corto di risorse e a caccia di maggiore autonomia, la sfida per le amministrative di Roma passa anche per i municipi.

Ridotti a 15 da una riforma zoppa, alle scorse elezioni del 2016 furono la prova lampante della voglia di cambiamento dei romani. Tredici su quindici vennero conquistati dai 5 stelle che riuscirono a strappare anche territori da sempre monopolio della sinistra (Monterverde, Appio Latino, Tiburtino). Al centrosinistra restarono solo i quartieri ‘bene’, Centro storico e Trieste-Pinciano, segno della metamorfosi conosciuta anche dal Pd.

L’atteso cambiamento però non c’è stato e ogni territorio ha visto crescere disagio sociale e degrado al pari dell'intera città. Ora si torna al voto, che permetterà di scegliere il presidente e i 24 consiglieri municipali.

Le regole sono pressochè le stesse del voto comunale. Gli elettori hanno la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda una donna e un uomo. Previsto anche il ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Municipio I. Nel Municipio del Centro storico, fortino del centrosinistra, tra i disagi della movida, il moltiplicarsi dei B&B e l’emorragia dei residenti sono in corsa 9 candidati presidente. L'ex deputata, sottosegretaria ai Beni culturali Lorenza Bonaccorsi, per il centrosinistra, il consigliere municipale del I municipio Lorenzo Santonocito che corre con il centrodestra, l'operatrice culturale e sociale Federica Festa del M5s e per la lista civica Calenda è in campo Giuseppe Lobefaro che è già stato presidente dello stesso Municipio dal 2001 al 2006 e dal 2006 al 2008. Oltre ai candidati delle quattro liste principali si sono presentati anche Franco Bottoni con rEvoluzione Civica di Monica Lozzi, Giovanni Buonsanti del Popolo della Famiglia e Giancarlo Carlone, detto Frontino, della lista Nerone, Damiano Grispo del Partito Comunista con Marco Rizzo e Camilla di Marcantonio con Potere al popolo.

Municipio II. Nel piccolo e variegato territorio municipale (da san Lorenzo a corso Trieste, da piazza Bologna ai Parioli) la sfida è a 4. Per il centrosinistra, la minisindaca uscente Francesca Del Bello; per il centrodestra, Patrizio Di Tursi, consigliere uscente e ufficiale dell'Esercito. Per Carlo Calenda corre l'ex eletta col Pd Caterina Boca mentre i 5 stelle puntano sulla consigliera uscente, Elisabetta Gagliassi. Per rEvoluzione Civica è in corsa Massimo Tesone. Per i Liberisti italiani Stefano Berruti; Alessio Tondi con il Partito Comunista con Marco Rizzo e Filippo Girardi con Potere al Popolo.

Municipio III. Un territorio molto grande con problemi aperti da tempo, come l’Impianto TMB di via Salaria. l Per succedere all’attuale presidente uscente Giovanni Caudo, si sfidano Paolo Marchionne già consigliere e poi presidente nel municipio per il centrosinistra, Giordana Petrella, altra veterana della politica municipale per il centrodestra; Dario Quattromani candidato per il M5s. Poi ci sono Marta Marziali (lista Calenda), Gianmarco Marchesini ( ReVoluzione Civica), Marcello Luca ( Roma ti riguarda), Silvio Rossi (Popolo della Famiglia), Alessandro Onofri (Liberisti Italiani), Massimo Prudente (Potere al Popolo), Maria Teresa Bifulco (Nerone sindaco).

Municipio IV. Nel grande territorio compreso nel municipio IV ci riprova l'ex minisindaca Roberta Della Casa con il Movimento Cinque Stelle; per il centrosinistra Massimiliano Umberti, già capogruppo dem. Per il centrodestra c'è Roberto Santoro, anche lui già capogruppo Lega al IV; Federico Sciarra per lista Civica Calenda; Danilo Barbuto per REvoluzione Civica; Marco Petrizzelli per il Popolo della famiglia; Carlo De Felici per Potere al Popolo; Marzia Collepiccolo per il Partito Comunista con Marco Rizzo.

Municipio V. Tenta di ripetere il boom delle scorse elezioni il Movimento 5 stelle con Valentina Coppola, attivista ambientale e presidente di EARTH Odv. Per il centrosinistra corre Mauro Caliste, ex assessore municipale al Commercio e presidente dell’Associazione Impegno Civico, per il centrodestra Daniele Rinaldi e per la lista Calenda Massimo Piccardi. Molti poi i candidati con liste civiche: Sabrina Capomassi (REvoluzione Civica) Alessandro Barnaba (la lista Nerone), Mauro Paggi (Riconquistare l’Italia), Cristina Grandi ("Roma ti ri-guarda - Berdini sindaco), Angelo de Santis (Popolo della famiglia), Davide Kazazi (Potere al Popolo), Marco Paparella per il Partito Comunista.

Municipio VI. Altro territorio in cui il movimento 5 stelle registrò un boom di consensi alle scorse elezioni. Per il Movimento la candidata è Francesca Filipponi ex assessore al Sociale del Municipio. Candidature espresse dal territorio anche per il centrodestra (Nicola Franco capogruppo uscente di Fratelli d’Italia) e per il centrosinistra (Fabrizio Compagnone, capogruppo uscente del Pd). E ancora Naomi Durante per Revoluzione Civica; Valter Mastrangeli, anche lui consigliere uscente con lista civica Calenda Sindaco; la sindacalista Usb Maria Vittoria Molinari per Potere al Popolo; Gian Luca Gismondi per il Movimento Idea Sociale; Maurizio Fioravanti per il Partito Comunista di Marco Rizzo; Claudio Matteoda per il Popolo della famiglia.

Municipio VII. Nell’enorme fetta di città che da San Giovanni arriva ai piedi dei Castelli si sfidano in nove. Tenta le riconquista della poltrona di minisindaco il centrosinistra con Francesco Laddaga. La coalizione di centrodestra schiera Luigi Avveduto. Il Movimento cinque stelle punta su Emanuel Trombetta, la lista Calenda su Luca Di Egidio. Mario Musumeci è il candidato presidente per la lista Roma ti riguarda-Berdini Sindaco; Salvatore Vivace corre per REvoluzione Civica, il movimento fondato da Monica Lozzi; Lorenzo Messina per Potere al Popolo. Si aggiungono Mauro Rotunno per il Popolo della Famiglia e Massimiliano Scaringella per il Movimento Storico Lista Nerone.

Municipio VIII. Il Municipio Ostiense-Garbatella vede schierati Amedeo Ciaccheri per la coalizione di centrosinistra; Alessio Scimè per il centrodestra; Marco Merafina per il Movimento cinque stelle; Simonetta Novi per la lista di Calenda. Accanto ai 4 corrono anche i candidati civici: Maria Claudia Benincà ("Roma ti Riguarda - Berdini Sindaco); Maria Nicoletta Alari (Partito Comunista Marco Rizzo); Agostino Altobelli (Riconquistare l'Italia); Eleonora Antonucci (Il Popolo della Famiglia); Mauro Luongo (Potere al Popolo); Elena Cherubini ( REvoluzione Civica).

Municipio IX. La sfida sarà principalmente fra Massimiliano De Juliis, candidato dal centrodestra e Titti Di Salvo per il centrosinistra. Ma daranno filo da torcere anche Carla Canale candidata del Movimento 5 stelle e Marco Muro Pes per la Lista Calenda Sindaco. Anche qui è lunga la lista dei candidati civici: REvoluzione Civica presenta Laura Campagnola; il Popolo della Famiglia Mauro Cangini; Riconquistare l’Italia Domenico De Masi. Per i liberisti italiani c’è Diego Zandel, per il Partito Comunista di Marco Rizzo, la candidata è Claudia Mollica. La lista “Noi per il IX Municipio” ha candidato Genesio Pino mentre “Roma ti riguarda Berdini Sindaco” punta su Massimo Sabbatini.

Municipio X. Ostia, Acilia, Castel Fusano un territorio dalle enormi potenzialità ma macchiato dalla presenza della criminalità organizzata. Per guidarlo si sfidano: Monica Picca (coalizione di centrodestra); Mario Falconi (coalizione di centrosinistra); Andrea Bozzi (Calenda Sindaco); Alessandro Ieva (M5S). E poi ancora Nicolas Gabrielli (Partito Comunista Marco Rizzo); Bruno Leonarduzzi Duranti (Potere al Popolo); Claudio Ridolfi (Popolo della Famiglia); Paula Felipe de Jesus (REvoluzione Civica); Pietro L’Erario (Riconquistare l’Italia).

Municipio XI. Nel municipio Portuense corrono Gianluca Lanzi per la coalizione di centrosinistra; Daniele Catalano per il centrodestra; Gianluca Fioravanti per la lista Calenda e Luca Mellina per il Movimento 5 stelle. Il partito comunista Marco Rizzo candida Stefano Panicci; REvoluzione Civica Stella Petrucci; Roma ti Riguarda- Berdini Sindaco Alessio Marini; Popolo della Famiglia Andrea Greffi.

Municipio XII. Monteverde e Gianicolense, in quello che era tradizionalmente un forte del centrosinistra alle scorse elezioni vinse il M5s. Per tentare di riconquistare il municipio il Centrosinistra ha scelto con le primarie il 33enne Elio Tomassetti mentre il centrodestra punta sull'esponente di Forza Italia Pietrangelo Massaro. I 5 stelle candidano Alessandro Galletti, la lista Calenda Francesca Severi. Per quanto riguarda le altre liste, c'è Danilo Ballanti per il Partito Comunista di Marco Rizzo; REvoluzione Civica punta su Marta Mondazzi; Riconquistare l'Italia su Gabriele Lago; il Movimento Nerone Sindaco su Tatiana Melaragni. Il Popolo della Famiglia candida presidente Massimo Boschi; Potere al Popolo Francesca Anna Perri e Roma Ti Riguarda-Berdini Sindaco Giulia Pezzella.

Municipio XIII. All’Aurelio i 5 stelle tentano il bis con Giuseppina Castagnetta, alla guida del Municipio dal 2016. Dovrà vedersela con Sabrina Giuseppetti per il centrosinistra, Marco Giovagnorio per il centrodestra e Caterina Monticone per lista Calenda Sindaco. Riconquistare l’Italia candida Giancarlo Antonelli; REvoluzione civica Francesco Giuliano; Potere al Popolo Anna Rosati e il Partito comunista di Marco Rizzo Roberto Stivala.

Municipio XIV. Montemario e Primavalle. Nel territorio eterogeneo dal punto di vista economico e sociale si sfidano in sette: Michele Menna per il M5s, Marco Della Porta per il centrosinistra, Domenico Naso per il centrodestra, Camilla Bargione per la lista Calenda. Per ReVoluzione Civica c’è Samantha Pocaterra; per i Liberisti Italiani Andrea De Angelis; per la lista Roma ti riguarda-Berdini sindaco Renato Rizzo.

Municipio XV. Il centrodestra vuole tornare a governare su Roma Nord, territorio travolto dall’ondata grillina del 2016 come il resto della città. Ci proverà con Andrea Signorini. I suoi sfidanti saranno Daniele Torquati (centrosinistra), Irene Badaracco (M5s), Tommaso Martelli (lista Calenda sindaco), Salvatore Basile (ReVoluzione Civica), Paolo Coscione (Popolo della Famiglia).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:58

