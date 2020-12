RomaXmasCamp 2020 sabato 12 Dicembre: “Pandemia 2020 tra SmartWorking e E-Learning"

Al centro dell’edizione 2020 del RomaXmasCamp il cambio radicale di usi e abitudini durante il Lockdown, causato da pandemia da Covid19. A proporre la riflessione sul cambiamento dei costumi relatori esperti in ambito Innovazione e Digitale, Risorse Umane, Educazione Scolastica, ICT e imprese, Turismo e Comunicazione.

Nove gli speaker in programma:

Vincenzo Cosenza – Chief Marketing Officer Buzzoole

Stefania Bassi - Equipe Formativa Territoriale del Lazio

Caterina Policaro – Dirigente Scolastica e Blogger

Flavia Marzano – Consulente per la trasformazione digitale

Irene Schillaci – Digital Strategist e Community Manager

Anna Ventrella – Seo Copywriter – Content Strategist

Fabrilio Lapiello – Innovation Manager e Software Innovator

Gigi Cogo - Project Manager

Vittorio Pasteris – Giornalista e Blogger

Leggi anche > UP! XMAS – Disco di Natale: Su Tv8 il concertone con Pupo e Lodovica Comello

«Alla fine di un anno la cui pandemia ha stravolto la routine e forzato al cambiamento dello stile di vita di ognuno, creare un momento di riflessione e di approfondimento con gli esperti di settore e veterani del web non poteva mancare», spiega la @netnewsmaker Francesca Ferrara, ideatrice dell’evento che aggiunge: «Il RomaXmasCamp è un grande momento di networking e di aggregazione che, a causa delle misure del distanziamento sociale non è stato possibile organizzare dal vivo come l’edizione 2019 a Roma, ma grazie al supporto del partner Binario F e di Valentina Cinelli, Art Director del barcamp, sarà possibile seguire l’evento da qualsiasi postazione, fissa o mobile, e interagire on line».

Partner dell’evento Binario F – centro di Facebook per lo sviluppo delle competenze digitali in Italia – e Media Partner Inside Marketing.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA