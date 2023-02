Leggo "ripara" la pagina web del Campidoglio dedicata ai malfunzionamenti: era in tilt da un mese, oggi riparte

di Lorena Loiacono

In tilt la Casa digitale del cittadino, sul sito del Comune di Roma: ieri Leggo ha denunciato il disservizio e oggi, entro sera, i problemi si spera che siano risolti.

La pagina web dal sito del Campidoglio, a cui si accede tramite Spid quindi facendosi identificare, è stata infatti creata per dialogare con i cittadini, che possono intervenire segnalando quel che non funziona in città. Come un albero pericolante o una buca.

Ma da un mese, a non funzionare, è soprattutto il sistema stesso di segnalazione. Sembra un brutto gioco di parole ma è la realtà: non è possibile inserire l’indirizzo dove si trovano il ramo pericolante o la buca e tutto si ferma.



Ieri il Campidoglio, dopo la denuncia di Leggo, tramite gli uffici tecnici della Direzione per la transizione digitale ha spiegato che il disservizio «è stato causato dall’avvio del nuovo sistema di georeferenzazione: prima veniva utilizzato il sistema Nic e ora invece il servizio è passato su GeoRoma». Questo trasloco, dal 10 gennaio scorso, crea problemi a cui si sommano quelli del cambio di fornitore: il sistema è in tilt e la segnalazione resta lettera morta. Con buona pace di quei cittadini attenti al decoro di Roma.



