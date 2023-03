Roma si rifà il trucco per il Giubileo: nuovi tram, sottopassi, piste ciclabili e piazze pedonali

di Emiliano Pretto

Il sottopasso di piazza Pia. La realizzazione di nuovi tram. La trasformazione di piazza San Giovanni. Il bilancio capitolino, approvato pochi giorni fa, ha aperto la corsa ai cantieri del Giubileo del 2025, finanziando e rendendo concreti i primi interventi.

La lista delle opere è molto lunga e comprende zone dal centro alla periferia. Si parte proprio dal sottopasso di piazza Pia, lo “slargo” che si trova davanti a Castel Sant’Angelo. Qui le ruspe scaveranno un tunnel automobilistico rendendo continua la passeggiata pedonale dal castello a San Pietro. La spesa è di 70 milioni. Con un ulteriore milione, poi, sarà pedonalizzata tutta via della Conciliazione.

Le opere più significative di trasformazione urbana riguarderanno il completamento del restauro del mausoleo di Augusto, che diventerà un museo (sono già in corso i lavori per la nuova piazza), il recupero dei giardini del Belvedere e della rupe Tarpea e la riqualificazione del complesso del Santa Maria della Pietà (40,3 mln) che, dopo la recente pedonalizzazione di alcuni viali, vedrà finalmente realizzato, nel padiglione 10, un ostello della gioventù e recuperati altri padiglioni.



Ed ancora: c’è la trasformazione di piazza San Giovanni (15 mln). In questo caso l’attuale e poco curato giardino sarà smantellato, con i relativi dislivelli, per fare posto ad una piazza vera e propria, con pavimentazione in materiali di pregio. A poca distanza i banchi del mercato di via Sannio saranno totalmente rinnovati con 6 milioni (ma prima del Giubileo si metterà mano anche al mercato dell’Unità di via Cola di Rienzo). Circa 66,6 milioni andranno alla riqualificazione e all’efficientamento energetico del grande lotto R5 di Tor Bella Monaca.

Tante le ciclabili finanziate: si va da quella in via De Coubertin alla pista su viale XXI Aprile fino all’attesissimo percorso tra viale Tirreno e piazza Sempione.

Il bilancio permetterà l’avvio dei lavori per la linea tranviaria Togliatti sbloccando circa 132 milioni (ma si farà anche la linea Tva, Termini-Vaticano-Aurelio).

Sulle sponde del Tevere, infine, tra ponte Milvio e ponte Flaminio, nascerà uno dei nuovi parchi pubblici di Roma Capitale.

