Romanzo Criminale, dieci anni fa. Alemanno: «Mitizzò la mala e diede il cattivo esempio»​

«Vivido, c’era un’atmosfera fantastica e quasi irripetibile di un’avventura che allora non sapevamo sarebbe stata così grande. Per me come il coronamento delle mie fatiche da giovane attore».«Con la serie si riuscì in qualcosa che in Italia succede raramente: realizzare qualcosa di attuale e contemporaneo. Si può dire che Romanzo Criminale cambiò le regole della serialità italiana».«Eppure, quando ci incontrammo alla prima di uno spettacolo di Fiorello, quando la serie era già uscita da un po’, ci chiese di fare una foto di gruppo con lui. Io mi rifiutai. E se i politici devono criticare e prendersela con la televisione e le serie, allora vuol dire che non riescono a rendersi conto dei veri problemi che li circondano»