Romanzo Criminale, dieci anni dopo. Alemanno: «Mitizzò la mala e diede il cattivo esempio»

Romanzo Criminale, dieci anni fa la prima puntata. Così Sollima&Co si «sono presi Roma»​

«Quando uscì, mio figlio, allora tredicenne, mi disse: “Papà questa serie ha rovinato una generazione”».«Molto ha fatto la narrazione della serie, a causa della commistione fra comportamenti violenti e umani, che porta a simpatizzare per i protagonisti, che sono criminali. La serie ha allentato il confine fra legalità e illegalità».«Si, senza dubbio, perché ha creato una tendenza interpretativa che ha portato a considerare la criminalità come comportamenti marginali della nostra società».«No, il film ha una profondità tale da essere un antidoto per l’emulazione. E la serie non ha queste qualità».