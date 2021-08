Roma, furti a raffica negli appartamenti vuoti per le vacanze: ladri anche a casa di Fiamma Izzo

Sapendo dell'assenza dei proprietari di casa, in vacanza fuori dalla Capitale, per tutto il periodo estivo i ladri non hanno esitato a svaligiare intere abitazioni della Capitale. La raffica di furti nelle case vuote di Roma ha colpito anche l'appartamento della doppiatrice Fiamma Izzo, sorella di Simona e cognata di Ricky Tognazzi, residente in zona Casal Lumbroso, nel quartiere della Massimina.

Leggi anche - Fregene, arrestati i ladri incubo dei bagnanti: così rubavano dalle auto in sosta per il mare

A darne l'allarme è stato un conoscente della Izzo, voce e direttrice di doppiaggio di successi come "Il Gladiatore", "Il Diario di Bridget Jones" e il recentissimo "Crudelia" che martedì mattina ha notato l'incursione notturna e ha chiamato la polizia.

Nella villa della doppiatrice mancavano diversi oggetti di valore ma non sembravano esserci segni di scasso o effrazione. I poliziotti hanno effettuato un sopralluogo con la Scientifica e avviato le indagini, mentre la Izzo, che è in vacanza fuori Roma, è stata subito avvisata dell'accaduto.

Anche nel quartiere residenziale di Monteverde, a una ventina di chilometri di distanza, si sono registrati moltissimi furti durante i mesi estivi. Testimonianze e denunce sono arrivate da via Balestra, via Paolucci, via Bricci, via del Vascello, via di Monteverde e via Vestri, dove i ladri sono entrati dalle finestre o dai balconi, derubando le stanze e le lasciandole nel caos.

«Siamo rientrati da due settimane di vacanze - racconta un residente -, abbiamo trovato la porta finestra della cucina divelta, casa sotto sopra, ladri entrati non si sa bene quando. Abitiamo al secondo piano e non abbiamo le inferriate, è venuta la polizia e abbiamo visto delle impronte sul muro, vicino ad una grondaia. Per fortuna credo abbiano avuto fretta e hanno arraffato “solo” un pc ed un orologio che ha più valore affettivo che effettivo».

Sembra che i ladri agiscando secondo lo stesso modo di fare delle scorse estati, metodo ormai collaudato: puntano alle case vuote per le vacanze, monitorandole per qualche giorno per accertarsi che effettivamente i proprietari siano assenti, e poi entrano in azione. I bersagli maggiormente considerati sono gli appartamenti ai piani bassi, magari con giardino, e senza inferriate alle finestre, ma anche i piani alti non spaventano i ladri acrobati che sfruttano grondaie o scale, o corde, per raggiungerli.

Le forze dell'ordine raccomandano spesso di avvisare i vicini dell'assenza e chiedere di controllare gli appartamenti, installare un allarme e lasciare se possibile qualche luce accesa all'interno per scoraggiare eventuali malintenzionati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA