Roma, Ztl del Tridentino operativa. Commercianti in protesta: «I clienti del lusso non prendono i mezzi»

Da oggi, terminata la fase di pre-esercizio, la Ztl del "Tridentino" è pienamente operativa con 6 varchi elettonici e le conseguenti multe per chi vi entra e non è autorizzato a farlo. Il periodo di pre-esercizio era stato prolungato fino a fine giugno per promuovere una maggiore comunicazione novità. Ma ci sono commercianti che, in ogni caso, non sono affatto contenti.



A rappresentarli David Sermoneta rappresentante della Confcommercio centro storico: «Non c'è stata concertazione, come già accaduto per altri provvedimenti. È un'iniziativa penalizzante perché contribuisce alla desertificazione del centro di Roma. C'è un blocco totale dell'accesso al centro storico. Secondo l'amministrazione comunale i nostri clienti, i clienti del lusso, dovrebbero salire sui mezzi che non funzionano e venire in centro... È una follia». Lunedì 1 Luglio 2019, 15:07

