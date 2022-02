Roma, sei writer scoperti mentre imbrattavano i treni: fermati

Sorpresi a imbrattare i treni, vengono fermati, denunciati e multati. È costato caro, ad alcuni writer di Roma, un blitz in una stazione ferroviaria, quella di Fidene.

Leggi anche > Metro da incubo a Roma: preso il rapinatore seriale di Piramide, spaccio sgominato a Rebibbia

La Polfer, insieme agli operatori di Trenitalia, ha colto sul fatto sei giovani che stavano imbrattando i treni in sosta alla stazione di Fidene. I writer ono stati bloccati con i vestiti ancora sporchi di vernice e trovati in possesso delle bombolette spray usate per verniciare le carrozze dei treni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per i giovani è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria ed una multa di circa 900 euro a testa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA