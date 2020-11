Con teatri, cinema, mostre e musei chiusi, è difficile pianficare un fine settimana a Roma ed in qualsiasi altra città italiana. Ma nel rispetto di tutte le misure restrittive per il Covid è ancora possibile, trascorrere qualche ora spensierata, magari passeggiando tra le vie di Roma. Ecco cosa fare nel week end, sabato 13 e domenica 14 novembre.

Roma, cosa fare nel week-end: tutti gli eventi di sabato 13 e domenica 14 novembre

Passeggiata sulle orme del Marchese del Grillo

Il rione Monti, uno dei quartieri più belli di Roma, può offrire la possibilità di un'interessante passeggiata sulle orme del Marchese del Grillo e del grande Petrolini, entrambi abitanti del Rione. La visita della durata di due ore sarà condotta da Cristiana Berto, storica dell'arte, esperta di arte e iconografia medievale, in possesso dell'abilitazione di guida turistica. Al termine della Salita del Grillo, ancora oggi esiste il palazzo del Marchese, con la torre merlata, non l'unica in questo quartiere, pieno di chiese barocche, piazze medievali e stretti vicoli di quella che era la malfamata Suburra romana. Su questo sito tutte le informazioni per conoscere orari, costi, modalità di registrazione per partecipare a questa o altre passeggiate romane.

Week-end al Bioparco

Dalle tigri di Sumatra alla casa delle Giraffe, il Bioparco di Roma, un'istituzione al suo secondo secolo di vita, è un'occasione per rilassarsi all'aria aperta, ammirando le meraviglie esotiche della natura a pochi km da casa. Passeggiando tra viali alberati, oasi e laghetti, si incontrano gli animali più conosciuti e amati e quelli più strani o in via d’estinzione, e ci si ferma spesso rapiti da un rumore o un verso. Per i bambini è un'avventura che suscita sempre una certa emozione. Per gli adulti, occasione di tornare bambini e scoprire specie animali mai viste da vicino. Causa Covid, ovviamente ci sono restrizioni per l'accesso, consultare il sito per le informazioni.

Romaison sul web

Romaison, il progetto di riscoperta del patrimonio, rappresentato dalle sartorie di costume romane, prosegue sui canali digitali come piattaforma di ricerca, dedicata al rapporto tra la moda e il costume. Sulle pagine Facebook e Instagram di Romaison è disponibile un palinsesto di appuntamenti con contenuti inediti, per consentire al pubblico di conoscere da vicino le sartorie e le loro storie attraverso le voci narranti degli stessi protagonisti. Accanto ai racconti delle Sartorie, anche un fitto calendario di dirette Instagram, che vedranno protagoniste alcune figure rilevanti del panorama della moda, del costume, del cinema. Domenica 15 Novembre dalle 18.30 in diretta sul profilo Instagram della mostra, Gloria Maria Cappelletti, curatrice del Fashion Film Festival Milano dialogherà con Edward Buchanan designer di Sansovino 6 Milano. Sul sito di Romaison tutte le informazioni sul programma.

Il Regno di Babbo Natale

Sulle colline di Vetralla, nel viterbese, sorge il regno di Babbo Natale, un percorso emozionale di oltre 4 mila mq, dove il padrone di casa, vestito di rosso e con la lunga barba bianca, assieme agli elfi, agli schiaccianoci, alle renne attende i visitatori. Bambini e adulti potranno fantasticare nel Bosco incantato, nella casa di Babbo Natale o nella fabbrica dei giocattoli degli Elfi. La visita al Regno di Babbo Natale è aperto a tutti, nel rispetto delle normative anti-Covid19 e del distanziamento sociale, dalle 9.30 alle 19.30, con ingresso gratuito. Per tutte le informazioni si può consultare questo sito.

Murales Gigi Proietti

Per rendere omaggio a Gigi Proietti, scomparso all'età di 80 anni il 2 novembre scorso, un modo alternativo potrebbe essere fare un tour dei luoghi simbolo di Roma: il Globe Theatre a Villa Borghese, il bar di Febbre da Cavallo in Piazza d'Aracoeli, oppure il nuovo murales-omaggio, realizzato da Lucamaleonte su una palazzina del Tufello, quartiere dove Proietti ha vissuto. L'opera, è situata nel cuore del Tufello, in via Tonale 6 - abitazione in cui l'attore ha trascorso la sua infanzia, si sviluppa su una superficie di 11 x 15 metri e nasce dalla richiesta degli abitanti del quartiere all'Ater, per celebrare la memoria del loro amatissimo "vicino di casa".

