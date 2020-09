Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 14:41

Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 12 e domenica 13 settembre. Secondo fine settimana di settembre nella capitale, il caldo di questa fine estate consente ancora di godersi i tanti eventi all'aperto organizzati nella capitale. Ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 settembre.All'arena estiva di Parco Talenti, che per tutta l'estate ha offerto molti appuntamenti con registi ed attori ed un ricco calendario di proiezioni, venerdì 11 alle ore 20 ci sarà la presentazione di Free - Liberi, la commedia di Fabrizio Maria Cortese con un cast corale, tra cui Sandra Milo, Corinne Cléry, Enzo Salvi, Sergio Friscia e Tullio Solenghi, alcuni dei quali saranno presenti per incontrare il pubblico e presentare il film. Dopo la proiezione, il cabaret "Troppi selfie rendono ciechi", spettacolo comico di Stefano Violante. Sabato 12 invece ci sarà la proiezione del film "Piccole donne", mentre domenica 13 "Dopo il matrimonio", con Julianne Moore e Michelle Williams. Sul sito cinevillage.it tutte le informazioni su orari e biglietti.La coppia comica mette in scena al Teatro di Ostia Antica uno spettacolo di frizzante varietà che raccoglie i tanti sketch in un Best of. Sono molti, infatti, i personaggi e le situazioni che il duo ha creato in tanti anni di carriera tra teatro, tv e radio. Musica, sketch, poesie, trailer, intrattenimento puro, questo lo sfavillante, arguto e irresistibile repertorio firmato Lillo&Greg. Questo il sito per ogni informazione sullo spettacolo che si terrà sabato 12 settembre.La musica rap e hip-hop di uno dei più popolari cantanti del genere, Ghemon, fa tappa all'Auditorium Parco della Musica per il tour estivo. Ghemon negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile: rap mescolato al soul, al funk, al jazz. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola”, con grande consenso di pubblico e critica. Lo scorso aprile è uscito il suo sesto disco “Scritto nelle stelle”. Sull'Auditorium le info sui biglietti per il concerto di sabato 12 settembre alle 21.Fino al 24 settembre si potrà assistere alla proiezione di film, seduti sulle poltrone del primo cinema galleggiante di Roma, a pelo d’acqua nel laghetto dell’Eur. Sabato 12 alle 21 “Buñuel – Il Labirinto delle Tartarughe” di Salvador Simó, a seguire alle 23 “Get Out” di Jordan Peele, Domenica 13 alle 21 “Mister Link” di Chris Butler ed alle 23 “It Follows” di David Robert Mitchel. Ecco il sito con le info.Per tutto il week-end Guidonia sarà "invasa" dai food truck per l'International Street Food che permetterà di gustare specialità romane ed italiane, ma non solo, nella formula street food. L'evento, organizzato nel massimo rispetto delle normative vigenti anti-Covid, inizierà venerdì 11 alle 18, mentre sabato e domenica alle 12 e sarà arricchito non solo dal cibo, ma anche di birre artigianali provenienti dai microbirrifici italiani d'Italia e del mondo.Un sogno per tanti bambini, quello di poter diventare gladiatore per un giorno, ed ovviamente solo per gioco. L'attività, organizzata con regole e misure anti-Covid dall'associazione Cicero in Rome si svolgerà nella bellissima cornice del Parco dell'Appia Antica, (zona Mausole di Cecilia Metella): un gladiatore esperto guiderà i bambini nella storia, nella vita quotidiana e nell'istruzione di armi e armature dei gladiatori della Roma antica. Ed a fine giornata i partecipanti riceveranno il diploma da gladiatore. L'evento si svolgerà domenica 13 Settembre dalle 17:00 alle 18:30 ed è rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Per aderire si può consultare la pagina www.facebook.com/CiceroinRome/.