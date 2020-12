Siamo nel mese di dicembre, e si avvicinano le feste di Natale, ma il nuovo Dpcm impone restrizioni che tengono chiusi teatri, cinema, mostre, concerti e musei. Eppure ci sono ancora possibilità per rilassarsi nel fine settimana con attività ludiche online o all'aperto. Ecco cosa fare nel week-end, sabato 5 e domenica 6 dicembre.

Roma, cosa fare nel week-end: tutti gli eventi di sabato 5 e domenica 6 dicembre

La Roma del Conte Tacchia

Una visita guidata teatralizzata, sabato 5 dicembre, per capire se il Conte Tacchia sia frutto dell'invenzione cinematografica o un personaggio reale. Una guida e due attori vi sveleranno la sua vera identità, partendo da colui che lo conosceva bene, Pasquino, la più celebre delle statue parlanti di Roma, testimone ed elegante espressione della stanchezza di un popolo deriso dai potenti. Si percorreranno le strade battute dall’eccentrico aristocratico, alla riscoperta di palazzi, vicoli e severe strutture dal rigoroso passato come le vecchie carceri papaline. Per prenotazioni, collegarsi a www.iviaggidiadriano.it.

Romarama ridisegna la città

Il quartiere Gordiani si veste di street art con le nuove opere di Tellas, la metro Cavour cambia volto, il mercato Mercato De Calvi a Monteverde si trasforma in giardino. Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale, ridisegna la città grazie agli interventi artistici di E.P.ART Festival, Art Stop Monti, La Mia Città è un Giardino. Sabato 5 arriva E.P.ART, il festival promosso da Ecomuseo Casilino che nasce per innescare processi di musealizzazione diffusa nella periferia est di Roma attraverso la street art. Alle ore 10 e alle 15, due turni per l’esplorazione urbana La Street Art di Villa Gordiani: una visita guidata con i cittadini del quartiere ed esperti della materia. Al via anche gli interventi artistici nella stazione della Metro B Cavour della manifestazione Art Stop Monti a cura di Nufactory, che ripensa in modo creativo gli spazi della metropolitana attraverso l’esposizione di opere temporanee realizzate in modalità site specific. Cinque artisti sono chiamati a intervenire su tematiche civiche tra cui la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici, la parità di genere, il rispetto reciproco. Per ogni informazione ecco il sito di riferimento.

Alle origini di Roma

Tornare alle origini della fondazione di Roma, richiede calma, rallentare dal ritmo quotidiano, per tornare proprio su quei luoghi, dove magari si passa ogni giorno o di frequente, di cui però non conosciamo l'importanza nella storia millenaria della città. Domenica 5, alle 14.45, l'associazione culturale Calipso offre la possibilità di una passeggiata nei luoghi frequentatissimi dal frettoloso traffico cittadino, per scoprire le origini romane. Per avere informazioni dettagliate sugli orari, il luogo d'incontro ed il prezzo, basta cliccare sul sito.

Romaison, proiezioni sulle facciate di edifici storici

Chiusura spettacolare per Romaison, fino al 13 dicembre, il progetto dedicato alla riscoperta e valorizzazione dei grandi atelier di costume romani si cambia d’abito ed esce dai confini fisici del Museo dell’Ara Pacis per proiettare su alcuni edifici storici gli abiti e gli oggetti presenti in mostra. Spettacolari proiezioni architetturali dal forte effetto dinamico – dalle ore 16,30 alle 22 – invaderanno le facciate del Museo dell’Ara Pacis, l’ex Ostello della Gioventù al Foro Italico, la Metro B1 Sant’Agnese, la Stazione Termini (lato via Giolitti) e Tiburtina. I lavori finali saranno presentati il 19 dicembre durante la giornata conclusiva, tra azioni artistiche di vari creativi che trasformeranno un angolo di città con i colori di un giardino. Questo il sito per le informazioni.

Coppedè, il quartiere dei misteri

Un quartiere unico al mondo, un insieme di edifici che non hanno eguali. Siamo nel quartiere Trieste di Roma, dove poter scoprire per la prima volta, o magari riscoprire, le storie magiche e quell'atmosfera misteriosa di cui godono gli edifici del quartiere Coppedè. Domenica 6 dicembre alle 10.45 l'associazione Calipso organizza una visita all'opera urbanistica ideata dall'architetto Gino Coppedè che si occupò della progettazione ispirandosi allo stile liberty, neogotico, all’art decò, creando un mix unico nel suo genere. Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Volare. Concerto a Domenico Modugno

Il 4 dicembre alle 21 sul canale youtube della Fondazione Campus Internazionale di Musica, il regalo di Gennaro Cannavacciuolo per i 50 anni del Campus con il suo spettacolo cult omaggio al grande cantante italiano. Sono oltre 600 le repliche in Italia e in Europa di Volare. Concerto a Domenico Modugno fra i più celebri spettacoli dell’attore e cantante Gennaro Cannavacciuolo, realizzato insieme allo stesso Modugno, e andato in scena per la prima volta nel 1987. Spettacolo coinvolgente, applaudito dal pubblico e dalla critica da più di trent’anni, si presenta come un alternarsi di momenti comici e di alcuni più melanconici, di aspetti gioiosi e di suggestive evocazioni poetiche.

