Roma, si apre una grossa voragine sotto due edifici: evacuate tre famiglie

Si apre una grossa voragine tra due edifici di Artena, in provincia di Roma. Delle dimensioni di un metro per un metro, si è creata in corrispondenza dei tubi dell'acqua di un garage condominiale sotto al muro portante che collega due stabili.

Sono state evacuate tre famiglie. I carabinieri della stazione di Artena sono intervenuti, su richiesta dei Vigili del Fuoco, in via Filippo Prosperi, poichè in un garage condominiale è stata notata la grossa voragine.Tenuto conto che la voragine si trova in corrispondenza del muro portante che collega due edifici, i carabinieri e vigili del fuoco hanno ritenuto opportuno evacuare le tre famiglie residenti, aiutandole a trasferirsi temporaneamente presso una struttura ricettiva del posto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 21:31

