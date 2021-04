Roma, voragine in via dei Colli Portuensi: camion sprofonda nell'asfalto

Attimi di paura e lunghissimi minuti in coda per il traffico, dopo che a Roma il manto stradale ha ceduto, facendo sprofondare un camion nella voragine. È accaduto questa mattina al civico 14 di via dei Colli Portuensi, nei pressi dell'incrocio con la circonvallazione Gianicolense, a Monteverde.

Quando l'asfalto ha ceduto, le ruote anteriori del mezzo pesante sono letteralmente sprofondate nella voragine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dovranno recuperare il mezzo, ed i vigili urbani, che hanno chiuso il tratto di strada interessato e gestito il traffico nella zona. Con la chiusura della carreggiata, infatti, nell'area si sono registrate lunghe code.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 13:11

