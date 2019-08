Roma, la volante della polizia fa inversione a U e centra una Smart. Quattro feriti

Sabato 17 Agosto 2019, 22:27

, una volante della polizia si è letteralmente ribaltata in seguito a un incidente avvenuto innei pressi della fermata metro Battistini.Nello scontro ci sono stati quattro feriti, tra cui due poliziotti.Secondo quanto dichiarato dalla stessa polizia, gli uomini della volante hanno visto un'auto che percorreva la corsia opposta passare con il semaforo rosso.A questo punto la volante, sempre secondo quanto si è appreso, ha acceso la sirena ed ha fatto inversione ad U cercando di inseguire l'auto. Nel frattempo però, unache procedeva nel senso opposto, non accorgendosi della situazione, ha preso in pieno la volante facendola ribaltare.Le due persone a bordo dellasono state portate in codice giallo all', mentre in codice rosso, ma soltanto per la dinamica, i due poliziotti che, all'arrivo in ospedale, stavano bene ed erano comunque coscienti.