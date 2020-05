Roma, il Vivi bistrot di Villa Pamphili danneggiato da un incendio: avrebbe dovuto riaprire oggi

Edit delle 12.03

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 12:05

Avrebbe dovuto riaprire proprio oggi, dopo quasi tre mesi di chiusura forzata per il lockdown imposto dall'emergenza. Invece il, famoso locale all'interno della suggestiva cornice di, a, è stato danneggiato da un incendio divampato nella notte.: dopo le prime informazioni, frammentarie, che parlavano di un incendio molto grave che aveva gravemente danneggiato il locale, dopo una verifica più approfondita, possiamo dire che le fiamme non hanno intaccato gravemente le parti strutturali del ViviBistrot, ma che - nonostante le foto - la parte interna non è stata intaccata.Molti frequentatori della celebre e storica villa romana attendevano con ansia la riapertura del, ma il rogo originatosi nella notte lo ha danneggiato esternamente. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e la Polizia Locale di Roma Capitale, che sta indagando sulle cause. Al momento, dopo i primi accertamenti, non è ancora chiara la natura dell'incendio.