Roma, ancora un giorno senza morti. Nel Lazio crollano i contagi

La Capitale registra una nuova giornata senza morti in città. Un piccolo segnale che può alimentare la speranza di un costante miglioramento. I nuovi casi di Covid-19 a Roma sono 47 che diventano 110 allargando il quadro a tutta la provincia con i cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano che contano 25 positivi. Ma c’è un altro dato importante: i contagi nelle altre province del Lazio hanno mostrato una frenata davvero importante. Solo 13 distribuiti tra Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Cinque invece i morti: quattro in provincia di Roma (tre donne e un uomo tra i 68 e i 90 anni) e una donna di 88 anni a Rieti. Da inizio emergenza i casi Covid-19 sono 4.968 di cui 284 hanno perso la vita e 764 sono guariti. Le persone in terapia intensiva sono 200, uno in meno rispetto a domenica, i ricoverati con sintomi 1.314 (+46) e 2.348 in isolamento domiciliare.

Secondo l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato il trend «è in frenata al 2,5%» e «continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367)». D’Amato ha inoltre rinnovato l’appello «a mantenere alta l’attenzione». Leggera crescita invece allo Spallanzani dove i pazienti Covid-19 ricoverati sono 165 contro i 160 di domenica, di cui 24 con supporto respiratorio (uno in più).

