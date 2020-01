Virus cinese a Roma, è psicosi: pronto soccorso ancora in tilt, oggi il vertice straordinario

Venerdì 24 Gennaio 2020, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e lettighe ovunque,in attesa per ore sulle sedie e ricoveri che arrivano anche dopo giorni di attesa: l’influenza fa tremare non solo i pazienti ma anche gli ospedali. La situazione nei pronto soccorsi diè sempre più complicata con picchi di 150 pazienti contemporaneamente. E ora, con l’arrivo dell’allarme dell’ influenza dalla Cina , rischia di peggiorare. Questa mattina infatti ci sarà un vertice straordinario presso l’Istituto Spallanzani con i direttori dei pronto soccorsi romani e non solo: si incontreranno per una riunione operativa relativa alla gestione di eventuali casi di pazienti con sospetta patologia coronavirus. L’è già altissima.E così l’influenza in arrivo dalla, che sta facendo tremare l’Europa, rischia di aggravare un momento tanto delicato per il picco influenzale di stagione. Trovando gli ospedali già al collasso. I reparti divivono infatti da almeno una settimana giornate da record e si prevede che manterranno questo livello almeno fino alla metà di febbraio quando l’influenza di stagione inizierà a calare. Ieri pomeriggio alle 17 l’affluenza dei pazienti raggiungeva presenze a tre cifre praticamente in tutti i maggiori: il Policlinico di Tor Vergata, ad esempio, aveva 108 pazienti contemporaneamente e il Policlincio Casilino ne aveva 120 e uno su 4 aspettava di essere visitato. L’altro grande Policlinico romano, l’Umberto I, a cui si rivolgono migliaia di pazienti ogni mese, aveva 115 persone e purtroppo 55 di queste aspettavano un ricovero.Vale a dire che, una volta fatta la visita e glinecessari, il medico stabilisce che il paziente ha bisogno del ricovero ma non sa dove portarlo. Una persona su due restava in attesa su una barella. Al Sant’Andrea erano 82 le persone presenti mentre all’ospedale Sant’Eugenio i pazienti erano 92, oltre uno su aspettava di fare la visita. All’ospedale San Camillo dei 99 pazienti in sala erano solo 8 quelli non ancora visitati ma ben 39 aspettavano il ricovero: il problema dei posti letto, ancora troppo pochi rispetto alle, va a ingolfare l’assistenza anche dove i camici bianchi riescono a farla scorrere velocemente.